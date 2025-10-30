Sats ASA Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sats ASA Registered hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 NOK, nach 0,350 NOK im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,29 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sats ASA Registered 1,19 Milliarden NOK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,502 NOK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,29 Milliarden NOK geschätzt.

Redaktion finanzen.at