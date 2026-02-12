Sats ASA Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sats ASA Registered hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Sats ASA Registered 0,370 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,43 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden NOK umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,35 NOK beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,59 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,51 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,15 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at