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29.10.2026 06:31:29
Sats ASA Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sats ASA Registered hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,69 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sats ASA Registered 0,480 NOK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Sats ASA Registered im vergangenen Quartal 1,32 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sats ASA Registered 1,29 Milliarden NOK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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