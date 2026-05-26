SATS Aktie
ISIN: US82929Q1085
|
26.05.2026 08:47:25
Sats may reward shareholders with special dividend if there’s spare cash
The company is on course to achieve FY2029 targets of S$8 billion in revenue and 20 per cent Ebitda marginsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SATS Ltd Unsponsored American Deposit Reciept Repr 10 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.