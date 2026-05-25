Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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25.05.2026 16:30:41
Sats posts 31% rise in Q4 profit despite impact of Middle East conflict
Its board proposes a final dividend of S$0.05 a share, up from S$0.035 in the year beforeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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