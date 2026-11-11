SATS Aktie
ISIN: US82929Q1085
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11.11.2026 15:55:02
Sats Q2 net profit rises 2.8% to S$81.1 million on higher cargo and meal volumes
Cargo and meal volumes lift Sats Q2 revenue by 9%; interim dividend unchanged at 2 Singapore centsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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