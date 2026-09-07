Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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07.09.2026 12:09:50
Sattes Kursplus: Nordex-Papiere bekommen neuen Rückenwind
Der Windanlagenbauer Nordex blickt seit einigen Monaten auf gute Geschäfte. Die Auftragsbücher sind voll. Die Produktion wird effizienter. Das sorgt für ein Kursplus. Ein Analystenkommentar schiebt die Papiere nun zusätzlich an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Nordex AG
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX freundlich (finanzen.at)
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12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX im Plus (finanzen.at)
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10:04
|TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
04.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|40,74
|11,13%
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