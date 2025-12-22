22.12.2025 06:31:29

SATUDORA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SATUDORA ließ sich am 19.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SATUDORA die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 13,01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,84 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 24,56 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

