SATUDORA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SATUDORA lud am 18.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 14,66 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,92 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 25,24 Milliarden JPY, gegenüber 25,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at