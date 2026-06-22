SATUDORA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SATUDORA lud am 19.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,70 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24,49 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,71 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 31,55 JPY. Im Vorjahr hatte SATUDORA 55,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 100,57 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SATUDORA einen Umsatz von 100,17 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at