Saturn Oil Gas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Saturn Oil Gas hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Saturn Oil Gas hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,53 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,15 Prozent auf 244,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 247,7 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at