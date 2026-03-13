|
13.03.2026 06:31:28
Saturn Oil Gas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Saturn Oil Gas ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saturn Oil Gas die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,130 CAD je Aktie vermeldet.
Saturn Oil Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,870 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,300 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 881,65 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 806,72 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX fällt zurück -- Wall Stree uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.