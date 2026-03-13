13.03.2026 06:31:28

Saturn Oil Gas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saturn Oil Gas ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saturn Oil Gas die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,130 CAD je Aktie vermeldet.

Saturn Oil Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,870 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,300 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 881,65 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 806,72 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

