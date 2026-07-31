Saturn Oil Gas legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Saturn Oil Gas präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saturn Oil Gas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 317,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 212,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at