Saturn Oil Gas stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Saturn Oil Gas hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 CAD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 211,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saturn Oil Gas 231,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at