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WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045

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12.08.2026 06:00:00

Satya Nadella Earned a Record $96.5 Million Pay Package as Microsoft's AI Bets Paid Off. Here's What That Signals About His Incentive Alignment With Shareholders.

Satya Nadella's record $96.5 million pay package is really a mirror of how tightly his financial fate is now tied to Microsoft's (NASDAQ: MSFT) artificial intelligence (AI) future, and I think that matters a lot for anyone holding the stock. In fiscal 2025, Microsoft's board disclosed that Nadella's total compensation rose about 22%, from 79.1 million to roughly 96.5 million, the highest since he became CEO in 2014. Microsoft had just posted a powerful year, with revenue up about 15%, operating income up 17%, and cloud revenue up 23% to nearly $169 billion, while Azure revenue grew 34% and surpassed $75 billion. The proxy statement and board commentary explicitly cited "exceptional progress in artificial intelligence" and said that Nadella's leadership had positioned Microsoft as a clear AI leader amid a generational technology shift. Satya Nadella, CEO of Microsoft. Image source: Microsoft Corporation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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