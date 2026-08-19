OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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19.08.2026 04:45:06
Satya Nadella Said Microsoft's Own AI Chips Are Driving Up to 40% Efficiency Gains Over Reliance on OpenAI. Here's Why That Matters for Investors.
A record earnings week sent Microsoft's (NASDAQ: MSFT) stock up 18% in the last week of July. Satya Nadella claimed that the company's custom AI accelerators are delivering up to 40% efficiency-per-watt gains over the last generation of Microsoft Maia chips. That's a signal that Microsoft is turning its huge artificial intelligence (AI) infrastructure spend into a more profitable business.This claim matters because it suggests Microsoft can keep ramping up AI while spending less per unit of compute, and do so on its own terms rather than living on OpenAI's cost structure. Those chips include the Maia accelerator and Cobalt CPU families, designed specifically for Azure workloads and Copilot-level scale.The message is simple: Microsoft can now get more AI work done per unit of energy and hardware by using its own silicon. That combination of lower running costs and greater control over the stack is exactly what Wall Street needs to see to remain comfortable with a $100-plus-billion-a-year AI build-out. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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