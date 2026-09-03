Azure Holdings Aktie

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WKN DE: 509746 / ISIN: GB0033692368

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03.09.2026 12:54:00

Satya Nadella's Microsoft Now Has a $678 Billion Sales Backlog, Up 84% Year Over Year, After Azure Topped $100 Billion in Annual Revenue. Does That Growth Justify the Stock's Forward P/E of 25?

Microsoft (NASDAQ: MSFT) continues to deliver exceptional quarterly results, with cloud computing playing a major role. Not only was cloud revenue up by 27% year over year in its fiscal 2026 fourth quarter, but that growth came along with sales backlog growth of 84% year-over-year to $678 billion. It also came during a period when Microsoft Azure topped $100 billion in annual recurring revenue. All of these details create the narrative of a growing business, and for investors considering buying now, Microsoft's forward P/E ratio of 25 is the icing on the cake.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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