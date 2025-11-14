Saudi Advanced Industries Company Bearer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Advanced Industries Company Bearer hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Advanced Industries Company Bearer 1,15 SAR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 175,42 Prozent auf -9,8 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von -3,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

