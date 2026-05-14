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14.05.2026 06:31:29
Saudi Advanced Industries Company Bearer präsentierte Quartalsergebnisse
Saudi Advanced Industries Company Bearer hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 SAR je Aktie generiert.
Saudi Advanced Industries Company Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,2 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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