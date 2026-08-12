Saudi Advanced Industries Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Advanced Industries Company Bearer hat am 09.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Advanced Industries Company Bearer -1,960 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1038,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,4 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,8 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at