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12.05.2026 06:31:29
Saudi Airlines Catering Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Saudi Airlines Catering Company Registered präsentierte in der am 10.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,98 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,910 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Saudi Airlines Catering Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 664,1 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 589,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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