Saudi Airlines Catering Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Airlines Catering Company Registered hat am 02.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Airlines Catering Company Registered 0,800 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 688,1 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 571,5 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at