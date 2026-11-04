Saudi Airlines Catering Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Airlines Catering Company Registered hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,53 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Airlines Catering Company Registered 1,18 SAR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 740,3 Millionen SAR – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saudi Airlines Catering Company Registered 617,3 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at