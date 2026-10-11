Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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12.10.2026 01:59:27
Saudi Arabia: 12 killed, hundreds injured in Riyadh airport attack
A Saudi-led coalition has vowed a "decisive" response after the deadliest strike on Saudi soil in over a decade. Officials have pinned the attack on Iran-backed Houthi militia in Yemen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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