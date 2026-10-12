Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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12.10.2026 13:03:26
Saudi Arabia: Deadly Houthi strikes on Riyadh airport fuel fears of wider Middle East conflict
Deadly Houthi attacks on Saudi airports have disrupted flights and raised fears of a wider regional conflict, as the US considers military action.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Middle East Holding Registered Shs
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|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
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