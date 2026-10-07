Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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07.10.2026 19:35:27
Saudi Arabia, Pakistan, Turkey: Could the Mecca defense pact become a game changer in the war against the Houthis in Yemen?
Pakistan and Turkey have agreed to provide "practical measures" to defend Saudi Arabia against Houthi attacks. Could a new alliance reshape the war against the Houthis in Yemen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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