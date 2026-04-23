Saudi Aktie

Saudi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062

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23.04.2026 04:38:42

Saudi Arabia, Philippines to join JPMorgan emerging market bond index in 2027

The inclusion will cover Saudi riyal-denominated sovereign sukuk and Philippine peso-denominated government bondsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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