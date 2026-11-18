Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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18.11.2026 13:39:23
Saudi Arabia: Rights groups raise alarm over rising number of executions
Amid the war in Iran, Saudi Arabia's human rights situation remains bleak, with at least 211 executions, corporal punishment and an intensifying crackdown on critics. Is the regional conflict driving domestic repression?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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