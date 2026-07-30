Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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30.07.2026 22:58:07
Saudi Arabia announces maritime defence coalition as Houthi attacks threaten Red Sea route
Fourteen countries, including Pakistan, Turkey, Egypt and Sudan, vow to protect shipping and energy suppliesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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