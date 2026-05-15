Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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15.05.2026 06:00:19
Saudi Arabia curbs complaints about jobs for foreigners
Authorities summon 49 people after social media posts about unemployment and expatriate managers go viralWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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