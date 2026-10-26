Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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26.10.2026 01:47:28
Saudi Arabia looks to US for an AI edge as Yemen's Houthis up pressure
The US is helping Saudi Arabia fight the Houthi group in Yemen with AI-assisted targeting. But AI is not a magic bullet, experts say, and there are technological, political and human rights issues to consider.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
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