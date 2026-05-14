Saudi Arabia Refineries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saudi Arabia Refineries lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,38 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,140 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 9,5 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 69,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at