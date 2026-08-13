Saudi Arabia Refineries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Saudi Arabia Refineries stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,71 SAR gegenüber -1,720 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf -8,1 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem -23,6 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at