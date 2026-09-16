Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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16.09.2026 11:39:27
Saudi Arabia says Houthis target Mecca, warns of 'red line'
The Saudi-led coalition said its air defenses had destroyed a Houthi-deployed drone just outside Mecca, Islam's holiest city.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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