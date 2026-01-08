Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
08.01.2026 21:47:21
Saudi Arabia says UAE smuggled out Yemen separatist leader
Aidarous al-Zubaidi was accused of treason shortly before fleeing to Abu Dhabi, amid an escalating Saudi-UAE row as they back competing factions in Yemen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
