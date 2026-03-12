Saudi Arabian Cooperative Insurance Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Saudi Arabian Cooperative Insurance Company Registered gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Saudi Arabian Cooperative Insurance Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 350,5 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 284,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,740 SAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,19 Milliarden SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte Saudi Arabian Cooperative Insurance Company Registered 1,12 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at