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08.05.2026 06:31:29
Saudi Arabian Cooperative Insurance Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Saudi Arabian Cooperative Insurance Company Registered hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,470 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Saudi Arabian Cooperative Insurance Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 359,3 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 271,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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