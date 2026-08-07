Saudi Arabian Cooperative Insurance Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Saudi Arabian Cooperative Insurance Company Registered hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 402,2 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,7 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at