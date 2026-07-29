Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer hat am 26.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer ein EPS von 2,23 SAR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 2,41 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,29 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 26,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at