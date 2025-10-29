|
29.10.2025 06:31:28
Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer hat am 26.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2,71 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer 1,74 SAR je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,58 Prozent auf 3,52 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,85 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2,54 SAR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3,64 Milliarden SAR erwartet.
