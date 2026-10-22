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22.10.2026 06:31:29
Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,02 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,71 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 3,22 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,52 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 8,56 Prozent verringert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,13 SAR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,36 Milliarden SAR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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