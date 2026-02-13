Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
13.02.2026 11:03:26
Saudi Arabian games group nears $6bn deal for ByteDance’s Moonton
Savvy Games given war chest of tens of billions of dollars by Public Investment FundWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
