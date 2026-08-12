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12.08.2026 06:31:29
Saudi Arabian Mining Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Saudi Arabian Mining Company Registered hat am 09.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 SAR gegenüber 0,510 SAR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,94 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 9,42 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,390 SAR je Aktie sowie einen Umsatz 9,28 Milliarden SAR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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