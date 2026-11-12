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12.11.2026 06:31:28
Saudi Arabian Mining Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Saudi Arabian Mining Company Registered äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saudi Arabian Mining Company Registered ein EPS von 0,570 SAR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 11,14 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 11,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,01 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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