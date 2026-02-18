Saudi Aktie
Saudi Arabia’s AI venture Humain invests $3bn in Elon Musk’s xAI
Investment that deepens ties with billionaire is part of country's goal to diversify economy
