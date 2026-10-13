Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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13.10.2026 23:11:26
Saudi Arabia's military struggle against Houthi attacks
Houthi attacks on airports and energy facilities are putting Saudi Arabia under pressure. Could a Saudi-led international military offensive succeed against the Iran-aligned Houthi militia in Yemen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
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