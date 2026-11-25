Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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25.11.2026 16:32:47
Saudi Arabia’s PIF seeks to sell 25% stake in Newcastle United
Saudi wealth fund wants to raise capital to invest in Premier League football club’s infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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