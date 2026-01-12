Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
12.01.2026 11:17:00
Saudi-Arabien: Familie von Donald Trump an milliardenschwerem Hotelprojekt in beteiligt
Während der US-Präsident die Regierungsgeschäfte führt, baut seine Familie die Geschäfte mit anderen Staaten aus. Aktuelles Beispiel sind zwei Bauprojekte in Saudi-Arabien, dessen Kronprinz kürzlich zu Besuch im Weißen Haus war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Saudi Public Transport Company Bearer Shs
Analysen zu Saudi Public Transport Company Bearer Shs
Aktien in diesem Artikel
|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
|9,87
|-0,80%
