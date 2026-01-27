Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
27.01.2026 12:21:00
Saudi-Arabien kürzt Neom stark zusammen
Die Projekte von Neom wie die Bandstadt The Line waren reichlich überkandidelt. Die Regierung von Saudi-Arabien schrumpft die Vorhaben und verändert sie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
