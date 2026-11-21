RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat im Raum der Hauptstadt Riad erneut Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz abgewehrt. Die Luftabwehr habe drei von der Miliz auf Riad abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen und zerstört, teilte das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Huthi auf der Plattform X mit. Bereits in den vergangenen Tagen waren nach Angaben des Bündnisses Huthi-Angriffe im Raum Riad mit Drohnen und Marschflugkörpern abgewehrt worden.

Saudi-Arabien setzte seine Angriffe im benachbarten Jemen ebenfalls fort. Das Königreich habe ungeachtet angedrohter Vergeltung erneut die Hafenstadt Hudaida an der Westküste attackiert, meldete der iranische regierungsnahe Sender Press TV. Die Huthi werden vom Iran unterstützt.

Saudi-Arabien begann 2015 mit Verbündeten, Stellungen der Huthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Riad wird unterstützt von der international anerkannten Regierung im Land und örtlichen Milizen. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs zuletzt wieder eskaliert./ln/DP/zb